На территории Киевского водохранилища (КВХ) затонула лодка с тремя мужчинами на борту. Один из них пропал без вести. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Киевского рыбоохранного патруля Владимир Мухин.

Фото: facebook.com

В сообщении говорится, что во время проведения рыбоохранных мероприятий в верховьях КВХ, инспекторами рыбоохранного патруля Киевской области на берегу одного из островов были замечены двое неизвестных, которые звали на помощь.

Приблизившись к ним стало известно, что в ночь с 16 на 17 мая, около 23-24 часов ночи, трое мужчин, двигаясь на лодке "Казанка-5м" в сторону плавбазы "Нептун", столкнулись с бакеном, из-за чего лодка получила пробоину и утонула.

Двум мужчинам удалось доплыть до ближайшего острова, где они позже были обнаружены патрульными, которые сразу оказали им помощь. Судьба третьего мужчины и лодки неизвестна.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что выяснились детали внезапной смерти украинских моряков на судне Atlantic Harmony.

Также мы сообщали, что в Альпах отчаялись искать пропавшего без следа немецкого миллиардера.