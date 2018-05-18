Министерство здравоохранения подготовило законопроект, который отменяет выдачу специального разрешения от министерства на занятие народной медициной.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Если современная медицинская наука не признает практику целителей, знахарей и экстрасенсов как метод лечения, этого не может признавать закон и государство. И в любом случае Министерство здравоохранения не может предоставлять разрешительные документы на методы, безопасность и эффективность которых невозможно гарантировать. Подготовленный законопроект предполагает отменить выдачу специального разрешения на занятия народной медициной (целительством). Также он запрещает рекламу народной медицины", - написала Супрун.

Однако, заметила она, если этот законопроект примут, то это не будет означать, что люди, которые практикуют целительство, не смогут этим заниматься. Однако их деятельность, по словам Супрун, не будет признан законом как такая, что может помочь кому-то не болеть или вылечиться.

"Пациенты, которые будут обращаться к гомеопатам или знахарей, будут видеть, что их деятельность не подкреплена никакими государственными документами, а следовательно, это не является местом, где оказывается медицинская помощь", - отметила руководитель министерства.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Выдавать лицензии народным целителям в Минздраве начали в 2013 году.

Ранее "Страна" сообщала, что Минздрав отменяет разрешения на занятие народной медициной.

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