Во Львовской области расследуют обстоятельства смерти 38-летнего военнослужащего службы по контракту Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры западного региона.

Вечером 17 мая тело мужчины без признаков жизни было обнаружено во дворе его собственного дома во Львовской области. По предварительной версии, причина смерти - самоубийство.

Проводится комплекс следственных розыскных действий по установлению обстоятельств происшествия и возможных причастных лиц к совершению преступления.

Досудебное расследование осуществляется в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, что 17 мая на территории одного из военных городков Львовской области был обнаружен застреленным военнослужащий.

Как сообщала "Страна", в Подольском районе Киева 15 мая на территории военной части было обнаружено тело военнослужащего срочной службы.