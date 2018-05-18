Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз на территорию страны книг "Московский Кремль" и "Симфония тьмы" из-за пропаганды государства-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Госкомтелерадио отказало ООО "Якабу Трейд" в выдаче разрешения на ввоз с территории государства-агрессора книги Елены Качур "Московский Кремль" (издатель - ООО "Манн, Иванов и Фербер", г.Москва) в количестве 10 тыс. экземпляров. Также не предоставлено разрешение ООО "Форс Украины" на ввоз книги Чингиза Абдуллаева "Симфония тьмы" (издатель - ООО "Издательство "Эксмо", г.Москва) в количестве 2 тыс. экземпляров", - говорится в документе.

Экспертный совет Госкомтелерадио признал, что в книге Елены Качур, рассчитанной на детскую читательскую аудиторию, присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора, фальсификации истории Киевской Руси и непризнания Украинского государства.

А в романе Чингиза Абдуллаева под видом мировоззренческих дискуссий главных героев пропагандируется антиукраинская политика государства-агрессора, направленная на ликвидацию независимости Украины, оправдывается агрессия Кремля против национально-освободительных движений в странах Восточной Европы и, в частности, Украины.

Напомним, что на данный момент в перечне запрещенных находятся 48 изданий.

Ранее "Страна" писала о том, что под запрет в Украине попали две книги экс-премьера Азарова.

Также мы сообщали, что в Украину запретили ввоз российских книг-раскрасок для детей.