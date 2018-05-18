Еврокомиссия, следуя договоренности лидеров ЕС на неформальной встрече в Софии, запустила официальный процесс по блокированию антиранских санкций США, которые ударили по европейским компаниям.

Об этом сообщается в коммюнике ЕК, распространенном в Брюсселе, пишет "Интерфакс-Украина".

"Запущен официальный процесс по активизации блокирующего статута путем обновления списка санкций США по Ирану, подпадающих под его сферу действия. Блокирующий устав запрещает компаниям ЕС соблюдать экстерриториальные действия санкций США, позволяет компаниям возмещать убытки, возникающие в результате таких санкций, от лица, вызывающего их, и аннулирует влияние в ЕС любых иностранных судебных решений на их основе. Цель состоит в том, чтобы принять меры до 6 августа 2018 года, когда вступит в силу первая часть санкций США", - говорится в сообщении ЕК.

Еврокомиссия начала официальный процесс устранения препятствий для Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для финансирования деятельности за пределами ЕС в Иране, отмечается в коммюнике.

"Это позволит ЕИБ поддерживать инвестиции ЕС в Иране и может быть полезным, в частности, для малых и средних предприятий. Все соответствующие правила и процедуры будут применяться к отдельным финансовым операциям", - объяснили в Брюсселе.

"В Софии мы увидели демонстрацию европейского единства. Пока иранцы соблюдают свои обязательства, ЕС, конечно, будет придерживаться соглашения, архитектором которого он был, соглашения, которое было единогласно ратифицировано Советом Безопасности ООН, и которое имеет важнейшее значение для сохранения мира в регионе и в мире", - приводятся в документе слова председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

При этом он отметил, что американские санкции не останутся без последствий.

"Поэтому у нас, Еврокомиссии и ЕС, есть обязанность сделать все возможное, чтобы защитить наш европейский бизнес, особенно малые и средние предприятия", - заявил Ж.-К.Юнкер.

Еврокомиссия заверила, что в качестве мер укрепления доверия она будет продолжать и укреплять текущее отраслевое сотрудничество с Тегераном, а также помощь Ирану, в том числе в энергетическом секторе, и малым и средним предприятиям.

В документе отмечается, что в качестве первого шага этой работы член ЕК по вопросам климата и энергетики Мигель Ариас Каньете отправится в Тегеран в ближайшие выходные. Также будет мобилизована финансовая помощь через механизм сотрудничества в целях развития или задействованы инструменты партнерства.

Комиссия призывает государства-члены изучить возможность единовременных банковских переводов в Центральный банк Ирана. "Такой подход может помочь иранским властям получать свои доходы от нефти, особенно в случае санкций США, которые могут быть нацелены на предприятия ЕС, активно занимающиеся нефтяными операциями с Ираном", - поясняет коммюнике ЕК.

Ранее "Страна" сообщала, что ЕС и Иран обсудили, как сохранить ядерную сделку.

Также США могут обложить санкциями европейские компании за сотрудничество с Ираном.