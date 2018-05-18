Суд обязал Генпрокуратуру расследовать исчезновение видео из материалов дела о стрельбе нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского в Вячеслава Химикуса, которая произошла в новогоднюю ночь.

Об этом на своей странице в Facebook написала адвокат Химикуса Марина Паринова.

Фото: facebook.com

"Печерский районный суд сегодня обязал Генпрокуратуру расследовать манипуляции с видео- и фото-материалами в деле о стрельбе нардепа Пашинского, которые в уголовном деле то появляются, то исчезают", - написала в соцсети адвокат.

Напомним, конфликт между нардепом Пашинским и местным жителем Химикусом произошел на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области вечером 31 декабря 2016 года. В результате инцидента парламентарий получил удар бутылкой по голове, а напавший на него мужчина - пулю в ногу.

Ранее "Страна" писала о том, что дело о стрельбе нардепа Пашинского в Химикуса "застряло" в суде и не вернулось в ГПУ.

Также мы сообщали, что в Васильковском суде не стали привлекать к ответственности Химикуса по делу Пашинского.