Экс-разведчика Сергея Скрипаля выписали из больницы в Солсбери, где он находился после отравления ядом "Новичок".

Об этом сообщает BBC.

Такие данные предоставила Национальная служба здравоохранения Великобритании.

В апреле медики заявляли, что состояние Сергея Скрипаля больше не оценивается как критическое.

Напомним, что 4 марта бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с нервно-паралитическим веществом.

Ранее в ОЗХО рассказали, сколько грамм токсичного вещества было использовано для отравления Скрипалей.

Как сообщала "Страна", британские спецслужбы считают, что Скрипалей мог отравить агент "Гордон". В полиции полагают, что Гордон уже покинул Великобританию и выехал в Россию. При этом сыщики считают, что в отравлении Сергея Скрипача и его дочери принимало участие шесть человек.