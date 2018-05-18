В Германии заявили, что США собираются экспортировать больше сжиженного природного газа, поэтому препятствуют строительству "Северного потока 2", хотя это само по себе не гарантирует Вашингтону рост продаж.

Об этом пишет РБК.

"У них есть обширная инфраструктура терминалов сжиженного природного газа, которую они должны использовать с выгодой для себя", - сказал министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

По его словам, США остаются друзьями и партнерами Германии, но Берлин предпочитает защищать общие ценности и если Вашингтон будет следовать принципу "Америка прежде всего" и защищать преимущественно собственные интересы, то США должны понимать, что Европа будет отстаивать свои.

Альтмайер отметил, что сжиженный природный газ все равно будет обходиться дороже, чем трубопроводный. ​

Напомним, что США грозят санкциями компаниями из ЕС, принимающим участие в строительстве "Северного Потока-2".

Как сообщала "Страна", в Польше завели дело из-за незаконного финансирования "Северного потока-2".