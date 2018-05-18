В ночь на 18 мая в Одессе осквернили памятник "Борцам, погибшим в борьбе за власть Советов в Одессе". Монумент установлен на Куликовом поле. Об этом сообщает "Одесский паблик" со ссылкой на очевидцев.

Фото: odpublic.net

Согласно сообщению, вандалы разрисовали красной краской табличку с названием памятника, а также оставили на ней надпись: "Оккупант".

Напомним, что осквернение памятников, мемориалов, храмов в Украине приобрело массовый характер. В частности, после нескольких атак на Мемориал Вечной Славы в Киеве возле него выставили охрану.

Ранее "Страна" писала о том, что в Тернополе ночью подожгли памятник жертвам Холокоста.

Также мы сообщали, что в Полтаве осквернили монумент Скорбящей Матери и памятник жертвам нацизма.