В Одессе разрисовали краской памятник бойцам, погибшим за советскую власть
В ночь на 18 мая в Одессе осквернили памятник "Борцам, погибшим в борьбе за власть Советов в Одессе". Монумент установлен на Куликовом поле. Об этом сообщает "Одесский паблик" со ссылкой на очевидцев.
Фото: odpublic.net
Согласно сообщению, вандалы разрисовали красной краской табличку с названием памятника, а также оставили на ней надпись: "Оккупант".
Напомним, что осквернение памятников, мемориалов, храмов в Украине приобрело массовый характер. В частности, после нескольких атак на Мемориал Вечной Славы в Киеве возле него выставили охрану.
Ранее "Страна" писала о том, что в Тернополе ночью подожгли памятник жертвам Холокоста.
Также мы сообщали, что в Полтаве осквернили монумент Скорбящей Матери и памятник жертвам нацизма.
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