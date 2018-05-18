Фанаты и даже звезды Реала сдают свои билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве из-за аномально высоких цен на проживание и длительный и дорогой проезд.

Об этом пишет football24.ua, ссылаясь на мадридское издание Marca.

Издание сообщает, что вслед за фанатами Ливерпуля отказываются от поездки в Киев на финал Лиги чемпионов и болельщики Реала из-за дороговизны зрелища.

Инчас Мадрида не горят желанием побывать в Украине с ее аномальным скачком цен на проживание, а также дорогим и изнурительным проездом. Самый дешевый перелет стоит 800 евро. Это стало настолько масштабной проблемой, что даже среди звездных фанов отсутствует ажиотаж по киевскому финалу ЛЧ.

Реал активировал резервный список членов клуба (сосиос) из-за того, что те, у кого было право покупки билетов вне очереди, банально не берут их или сдают. Более того, клуб начал получать возврат тикетов от выигравших их в лотерейном порядке. Аналогичная ситуация у Ливерпуля, который сообщил о переговорах с фанатами резервного списка.

Однако, больше всего испанские СМИ удивило то, что даже звезды Реала не смогли сбыть собственную квоту пропусков среди своих близких. Мадрид сыграет 4-й финал за последние 5 лет. Однако ни перед Лиссабоном, ни перед Миланом, ни перед Кардиффом игроки "сливочных" не возвращали билетов обратно в клуб. Более того, количество тикетов всегда было значительно меньше, чем спрос со стороны звезд "королевской" команды. Раздавались недовольные голоса футболистов, что им выделили слишком мало пропусков. Всегда, но не сейчас.

Команда Реала, а это игроки главной команды, тренерский и медицинский штаб, а также работники клубной базы Вальдбебас, получила 800 билетов на НСК Олимпийский "для традиционного распределения между своими".

Уже известно, что значительное их количество не будет использовано. Marca предполагает, что на финале Лиги чемпионов в Киеве не будет аншлага. И это будет настоящая сенсация, учитывая имена суперклубов, которые сыграют.

На этой неделе в клубных офисах ждали наплыва людей, которые стремятся посмотреть вживую 3-й подряд финал Кубка ЛЧ, в котором сыграет их любимая команда. Однако после того, как УЕФА выдал финалистам ЛЧ по 17 тысяч билетов, стало очевидно, что на рынке самый дешевый перелет в Киев стоит 791 евро, а по времени это получается 20 часов и 50 минут. То есть болельщик вылетает в пятницу, а на место прибывает в день финала в 18:50 по Киеву. И это еще надо успеть добраться до стадиона. С самолета на бал, не иначе.

В день матча приобрести билеты на самолет нереально. Первый полет стартует в 16:20, а на место вы прибываете в 1 ночи. Проблема в том, что отсутствуют прямые рейсы, а пересадки значительно увеличивают время путешествия. Возвращение в Испанию – также удовольствие и дорогое, и изнурительное. Будут ходить рейсы за "небольшую" цену в 3 тысячи евро продолжительностью 26 часов.

То есть в таких условиях еще придется просить шефа не только о сокращенном дне в пятницу, но и выходном на рабочий понедельник.

Также средняя цена в Киеве на отель или квартиру - 700 евро в сутки. Номера за 48 евро вырастают до 3 тысяч. Трехзвездочные отели предлагают "свои последние ключики" за 2100 и 1590 евро. С квартирами еще хуже. Вариант на 50 квадратных метров в 9 км от центра стоит 6300 евро, а 38 квадратов потянут на 1685 евро в день.

"Я не еду. Много денег нужно, и это некомфортная поездка", - цитирует Marca одного из сосио Реала, который пришел сдавать свой билет в офис любимого клуба. В его активе 5 финалов Лиги чемпионов, но на киевский он решил не ехать. Члены мадридского клуба остались перед выбором: или опустошить свои карманы на полную, или отказаться от поездки.

Большинство из тех, кто приедет в Киев, просто фанатично верили в третий подряд финал и заказали гостиницы и билеты на самолет заранее. Другие решают или перепродать свой билет на игру (что Реал запрещает), или уже отказались от своего шанса. Финал ЛЧ в Киеве и близко не создает такого же ажиотажа как раньше, несмотря на все заверения политиков и официальных лиц.

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