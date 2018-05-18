Жители Восточной Европы из стран ЕС ездят за покупками в Германию, поскольку одни и те же товары там дешевле и качественнее

Об этом говорится материале BBC.

Упаковки товаров могут быть одинаковыми, но содержимое отличается. Например, банка тунца в Чехии стоит около 1,5 евро, в то время как такой же продукт в Германии можно купить за 1 евро.

А в колбасе, например, процент мяса - 87%. В то время, как чехи жалуются, что найти колбасу с таким же содержанием мяса в их стране очень трудно.

Жители Чехии регулярно ездят в Германию за покупками. При этом осознавая, что "это звучит безумно, ехать в другую страну за покупками".

Согласно законодательству ЕС, пищевые компании могут адаптировать свою продукцию к местным вкусам, даже если упаковка одинаковая. Во всех случаях ингредиенты должны быть четко обозначены.

В 2005 году университет в Праге изучил 24 продукта - кофе, сыр, маргарин, шоколад и т. д., которые продавались в идентичной упаковке в Германии и Чехии. Затем продукты сравнивали в лаборатории. Восемь из них - 35% - были явно разными по качеству или составу.

Правительства Чехии, Словакии и Венгрии уже собирают данные для подачи жалобы в Еврокомиссию. Они хотят изменить закон и заставить производителей и дистрибьюторов прекратить подобную практику.

Этот вопрос стал приоритетом для Вышеградской четверки - стран Центральной Европы - Чехии, Словакии, Венгрии и Польши.

Ранее журналист "Страны" съездил в Польшу на заработки по безвизу и описал увиденного в дневнике мигранта.

Напомним, что в Британии готовятся к ухудшению качества продуктов после Brexit.