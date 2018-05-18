Нацбанк намерен купить 151 литр этилового спирта
Национальный банк объявил тендер на закупку 151 литра этилового спирта за 26 967 гривен.
Об этом говорится в тендерной документации ведомства, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro.
Тендер на закупку спирта разбит на два лота: первый лот - 109 литров этилового спирта в канистрах или емкостях с герметичной крышкой с ожидаемой стоимостью 10 246 гривен. Второй лот - 42,3 литра этилового спирта в стеклянных флаконах с ожидаемой стоимостью 16 721 гривна.
Период уточнений установлен до 22 мая, конечный срок подачи заявок - 25 мая.
Согласно тендерной документации, аукцион планируется провести после 22 мая 2018 года.
Срок поставки товаров, выполнение работ или оказания услуг: 30 июня 2018 года.
Место поставки товаров: Киев, ул. Пуховская, 7.
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