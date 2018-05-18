Генпрокурор Юрий Луценко подписал представление о предоставлении согласия Рады на привлечение к уголовной ответственности нардепа из группы "Воля народы" Александра Пономарева из-за препятствования работе журналистам.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Пресс-секретарь генпрокурора проинформировала, что Пономарев подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины - незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, а так же умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности.

"Напомню, что это тот народный избранник, который в помещении Верховной Рады Украины препятствовал работе журналистов интернет-изданий "Цензор.нет" и " "Каменяри-инфо", - уточнила Лариса Сарган.

Она отметила, что факт совершения народным депутатом Александром Пономаревым уголовного преступления "достаточно полно подтверждается законно собранными в уголовном производстве доказательствами".

"Представление уже зарегистрировано в аппарате Верховной Рады Украины", - добавила Сарган.

По ее словам, данное уголовное производство расследуется Киевской местной прокуратурой №8 Киева.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

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