В России пользователи сообщают о проблемах, связанных с подключением к Viber. В компании считают, что российские операторы связи блокируют доступ к ряду серверов Viber. Об этом в четверг сообщил популярный мессенджер в своем микроблоге в Twitter.

Фото: twitter.com

"Похоже, эта ситуация обусловлена решением некоторых операторов связи блокировать доступ к ряду серверов, в том числе тех, которые используют Viber", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что на данном этапе они не понимают причин этого решения, которое напрямую не связано с Viber, и пообещали работать над решением этой проблемы.

Ранее "Страна" писала о том, что в России заблокировали более 300 IP-адресов мессенджера WhatsApp.

Также мы сообщали, что в Минкосвязи России не исключили, что блокировка может коснуться и Viber.