Премьер-министр Украины Владимир Гройсман просит народных депутатов на следующей неделе проголосовать в целом за проект закона об Антикоррупционном суде. Об этом сообщает Интерфакс.

"Уважаемые народные депутаты, хочу попросить вас принять на следующей неделе необходимое решение для создания справедливого, независимого - ключевая позиция - Антикоррупционного суда, который даст возможность восстанавливать справедливость", - сказал Гройсман в завершение Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Это даст крепкий толчок людям в том, что справедливость будет восстановлена в стране. С другой стороны, мы дадим абсолютно крепкий сигнал и инвесторам, и международным партнёрам о том, что мы с вами решительно настроены на серьезную борьбу с коррупцией", - добавил Гройсман.

Напомним, 1 марта Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект о Высшем Антикоррупционном суде.

14 мая председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил комитету по вопросам правовой политики в ближайшую неделю завершить подготовку ко второму чтению законопроекта о Высшем антикоррупционном суде, чтобы Верховная Рада рассмотрела его на следующей неделе.

Ранее "Страна" писала о том, что в МВФ озвучили три главных требования к Украине перед четвертым пересмотром.

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