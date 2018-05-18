Британский кондитер Клэр Птэк приступила к изготовлению свадебного торта для принца Гарри и его избранницы Меган Маркл. Свадебная церемония состоится уже завтра 19 мая.

Об этом говорится в аккаунте Кенсингтонского дворца в Twitter.

Перепробовав разные начинки и пересмотрев множество вариантов Гарри и Меган, вместо традиционного многоярусного торта, остановились на многослойном десерте. Он будет состоять из трех частей разного размера.

Фото: twitter.com/kensingtonroyal

В состав свадебного торта вошли 200 лимонов, 500 органических яиц из Суффолка, 20 килограмм масла, муки и сахара, а также 10 бутылок сиропа из бузины - Elderflower Cordial.

Лакомство соберут в стенах Виндзорского замка утром, 19 мая, а живые цветы, собранные на территории дворца, будут добавлены к композиции в самый последний момент, чтобы сохранить их цветущий вид.

Ранее "Страна" сообщала, что на свадьбе принца Гарри и Меган будет петь Элтон Джон.