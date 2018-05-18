Американская селебрити Ким Кардашьян опубликовала снимок без декоративной косметики.

Фото она разместила в Instagram.

Знаменитая Ким Карадшьян позировала перед камерой без make-up в черном атласном халате с коричневым принтом. Актриса выглядела роскошно с распущенными волосами. Это отметили поклонники Ким Кардашьян, которые поставили 1,6 миллиона лайков.

Фото: instagram.com/kimkardashian

Как известно, Ким Кардашян, помимо актерской и модельной карьеры, является владелицей косметического бренда. Следовательно, звезда каждый раз появляется на публике с идеальным макияжем.

Фото: instagram.com/kimkardashian

Ранее "Страна" сообщала, что Мадонна засветила грудь, поедая бумагу вместе с Ким Кардашьян.

Также Ким Кардашьян опубликовала первое селфи с дочерью, рожденной от суррогатной матери.