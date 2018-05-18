18 мая – День памяти жертв депортации крымских татар. Эта дата была установлена решением Верховного Совета Крыма в 1994 году в память о депортации советскими властями крымских татар с полуострова в Среднюю Азию.

Основная операция началась 18 мая 1944 года. К 20 мая из Крыма было выселено более 180 тысяч человек. По окончательным данным, из Крыма было депортировано свыше 200 тысяч крымских татар, или более 47 тысяч семей. Официально депортация обосновывалась фактами участия крымских татар в коллаборационистских формированиях, выступавших на стороне нацистской Германии во время Великой Отечественной войны Постановление Государственного Комитета Обороны обвиняло крымских татар в измене Родине, дезертирстве из Красной Армии, "зверских расправах по отношению к советским партизанам", создании "татарских национальных комитетов", диверсиях и так далее.

Депортируемым давали от нескольких минут до получаса на сборы, после чего их на грузовиках отвозили к железнодорожным станциям. Оттуда эшелоны под конвоем отправлялись к местам ссылки. По воспоминаниям очевидцев, тех, кто сопротивлялся или не мог идти, иногда расстреливали на месте. По официальным данным, в дороге погиб 191 человек. Крымские татары связывали это с недостатком еды, воды и медицинской помощи.

Людей переселяли в Узбекистан (там "осело" более 150 тысяч человек) и соседние районы Казахстана и Таджикистана. Также небольшие группы были отправлены на Урал, в Марийскую АССР и ряд других регионов РСФСР.

В первые годы ссылки много депортированных умерло от голода и болезней. Также до 16 тысяч крымских татар погибли во время масштабного голода в СССР 1946—1947 годов.

До 1956 года крымские татары проживали в местах, куда их отправили, на положении спецпоселенцев. Они состояли на учете и были обязаны регистрироваться в комендатурах. Позже этот статус сняли, но не разрешали вернуться в Крым и получить обратно отнятое имущество.

Во время перестройки, в конце 1980-х началось активное общественное движение крымских татар за возвращение на родину.

В ноябре 1989 года Верховный Совет СССР принял Декларацию "О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав". В том же году решением сессии Верховного Совета СССР была образована специальная комиссия по проблемам крымско-татарского народа. В 1990 году Совет министров СССР принял постановление "О первоочередных мерах по решению вопросов, связанных с возвращением крымских татар в Крымскую область".

Только после этого началось массовое возвращение крымских татар на полуостров.

В 2015 году Верховная Рада приняла постановление №2493-а о признании геноцида крымскотатарского народа.

Памятник жертвам депортации в Судаке

События мая 1944 года легли в основу художественного фильма режиссера Ахтема Сейтаблаева "Хайтарма" ("Возвращение"). Также депортации крымских татар была посвящена песня Джамалы "1944", с которой она победила на песенном конкурсе Евровидение в 2016 году.

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