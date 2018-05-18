Правительство думает над тем, как выполнить требование Международного валютного фонда о приведении цен на газ для населения к рыночному уровню и одновременно учесть платежеспособность населения. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая в Верховной Раде. Об этом сообщает УНИАН.

"Да, эти обязательства (о приведении цен на газ к рыночному уровню) есть, и я вам сказал о том, что мы думаем, как выйти из этой ситуации", - сказал премьер.

По его словам, решение о резком повышении цен на газ может быть использовано для дискредитации правительства.

"Я знаю, что есть много людей, которые хотят мне надеть это на голову, чтобы сказать: вот, Гройсман в этом виноват, но не Гройсман в этом виноват и не украинцы, виновата ситуация сегодня, из которой мы должны найти правильный выход", - сказал премьер.

Также он отметил, что курс правительства на энергонезависимость в будущем позволит избежать постоянного повышения цен из-за привязки к импортному паритету.

"Действительно, это обязательства Украины, чтобы выровнять импортный паритет, но мой курс, как премьер-министра, лежит в том, чтобы сделать Украину энергонезависмой страной, чтобы мы не покупали газ за границей. Я вам хочу сказать, что в этом году государственная компания "Укргазвыдобування" добудет рекордные более 16 млрд куб. м газа", - заявил премьер.

Напомним, что 17 мая в Международном валютном фонде снова напомнили, что цены на газ в Украине должны стать рыночными, а наиболее уязвимые домохозяйства должны быть защищены субсидиями.

Ранее "Страна" писала о том, что МВФ не одобрил предложения Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по пересмотру цены газа для населения с повышением до 65%.