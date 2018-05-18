В США военный вертолет случайно сбросил контейнер с боеприпасами на крышу школы в Техасе.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Инцидент произошел 17 мая, когда занятия уже закончились. Пострадавших нет.

В результате біла пробита крыша школы. Из-за случившегося школа осталась без электричества.

Боеприпасы вернут военной полиции. Также военная база пересмотрит маршруты полетов, чтобы такая ситуация больше не повторилась. Начато расследование обстоятельств происшествия.

Напомним, что ранее в США школьный автобус столкнулся с мусоровозом, есть жертвы. Два человека погибли и 43 были травмированы.

Как сообщала "Страна", в США на дом упал вертолет. На борту вертолета находилось четыре человека. Один человек выжил.