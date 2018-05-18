Известная российская группа "Ленинград" выпустила клип на песню "Жу-жу" с участием певицы Глюк'Ozы и рэпера ST.

Видеоролик, содержащий нецензурную лексику, размещен на официальном канале "Ленинграда" в Youtube.

Клип-боевик со стрельбой, пожарами, погонями и котиками снят режиссером Ильей Найшуллером в стиле японской анимации.

Композиция посвящена недовольным россиянам. "Оля недовольна "Мерседесом", Коля недоволен лишним весом, он и своей "Маздой" недоволен, "Мерседес" его б устроил Олин", - говорится в тексте песни. "А я вам так скажу, я вам так скажу. Я же вот езжу на "Пежо" и не п@жу", - говорится в припеве.

Сам лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров появляется в клипе только в качестве мультипликационного персонажа: песню исполняют Глюк'Oza и ST.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что Ленинград выпустил первый альбом за четыре года.

Также "Ленинград" выпустил к 8 Марта клип про суперженщин и мужчин, которые моют посуду.