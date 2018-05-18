Во время проведения матчей Лиги чемпионов в Киеве у водителей автомобилей, которые проживают в домах, расположенных возле НСК "Олимпийский", будут проверять паспорта и регистрацию. Такие меры будут приняты для недопущения терактов.

Об этом во время пресс-конференции сообщил менеджер Оргкомитета ЛЧ по транспорту и мобильности Сергей Хижняк, передает 044.ua.

"Тем жителям, которые живут в транспортном периметре у НСК "Олимпийский", это ряд домов, проехать можно будет только на основании паспорта и прописки. Если этого документа при себе нет, то заехать в транспортный периметр будет невозможно. Это делается, прежде всего, с точки зрения безопасности. у нас есть очень печальные прецеденты Лондона, Барселоны и других городов, когда грузовики въезжали в толпу", - заявил Хижняк.

Кроме того, местным жителям не рекомендуется выезжать в центр города в субботу на личном авто, а отдавать предпочтение общественному транспорту.

Финал Лиги чемпионов состоится в Киеве 26 мая.

Ранее "Страна" сообщала, что киевлян просят ездить по городу в день финала ЛЧ с паспортом и на метро.

Также за болельщиками на "Олимпийском" будут следить 500 камер наблюдения.