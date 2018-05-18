Апелляционный суд Херсонской области оставил под стражей задержанную на админгранице с Крымом руководительницу крымского отделения российского общественного движения "Волонтеры победы" Елену Одновол, которая собирала подписи в поддержку Владимира Путина в аннексированом Крыму. Об этом сообщают "Крым.Реалии", ссылаясь на адвоката арестованной.

Заседание суда состоялось 17 мая.

Подследственная Одновол была доставлена на заседание суда и выслушала это решение.

Напомним, что ранее Херсонский горсуд арестовал на 60 суток без права внесения залога задержанную на админгранице с Крымом Елену Одновол.

Ранее "Страна" писала о том, что арестованная в Украине за агитацию за Путина крымчанка Одновол оказалась на пятом месяце беременности.

Также мы сообщали, что у Лаврова заявили, что украинская сторона задержала и обвинила в госизмене крымчанку Одновол, чтобы устроить скандал.