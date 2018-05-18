Министр образования Лилия Гриневич во время "Часа вопросов к правительству" рассказала об особенностях зачисления школьников в первый класс в этом году.

Об этом сообщает "112 Украина".

"До 31 мая подача документов для зачисления в первый класс. До 1 июня 2018 года включительно идет зачисление всех детей по территориальному принципу, также родных братьев и сестер детей, которые учатся в этой школе, потому что, понятно, что родителям легче водить своих детей в одну школу. Дети работников учреждения образования, и не только учителей, но и если это техническая работница и она там работает, она также может привести ребенка. И дети, которые переводятся из дошкольного подразделения этого учреждения в случае его наличия", - сказала Гриневич.

С 5 по 10 июня состоится отбор на свободные места путем жеребьевки, а 15 июня утвердят окончательный приказ о зачислении. Жеребьевка должна состояться в присутствии родителей детей.

Если кто-то вдруг переедет после 15 июня и будет принадлежать к этой школе, его также обязаны зачислить.

Будет сохранен конкурсный отбор в школы с углубленным изучением отдельных предметов в 5-й и 10-й классы.

Напомним, что министр образования и науки Лилия Гриневич выступила против проведения школьных линеек в жаркую погоду.

Как сообщала "Страна", директор киевской гимназии пожаловалась, что в школу записываются первоклассники с купленной регистрацией.