Премьер Владимир Гройсман заявил, что он первым пойдет вакцинироваться и будет делать это публично, чтобы украинцы не боялись прививок.

Об этом он сказал в Верховной Раде 18 мая, отвечая на вопрос, когда, наконец, МОЗ решит проблему со вспышками кори, пишет УП.

"О заболевании корью. Прививки от кори делают раз в 5 лет. То, что мы сегодня пожинаем - это то, что происходило 6 лет назад. 6 лет назад никто никого не вакцинировал, никто об этом не думал, поэтому мы имеем такие вспышки сегодня", - сказал он.

Гройсман добавил, что сейчас есть все необходимые вакцины, и надо работать над тем, "чтобы максимально провести вакцинацию украинских граждан".

"Я первый буду делать все вакцинации под телевидение, чтобы никто ничего не боялся, потому что это защита. Нормальная защита украинских граждан, жизни и здоровья людей", - заверил премьер.

"Поэтому давайте не будем спихивать это на МОЗ, а давайте вносить изменения в законодательство, чтобы сделать прививки обязательными. Но сделать так, что первым прививки делает премьер-министр и народные депутаты, чтобы люди знали, что это безопасно", - подытожил Гройсман.

В Украине продолжается вспышка кори, за неделю с 7 по 13 мая корью заболело 1407 человек: 651 взрослый и 756 детей.

Ранее "Страна" сообщала, что в Раде требуют запретить использование индийской вакцины АКДС после которой умер ребенок.

Также в Киеве зарегистрировано три вспышки и более 300 заболевших корью.