Ночью 18 мая в Одессе девушка-подросток прыгнула с моста и погибла.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные полиции.

Трагедия произошла на Тещином мосту. Девушка умерла сразу на месте падения.

По предварительной информации, погибшей является жительница с. Фонтанка 2002 года рождения. Что толкнуло девушку на самоубийство, пока не ясно.

По данному факту проводится проверка, открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины.

Напомним, что в одесском ресторане произошла драка со стрельбой. Конфликт между посетителями вспыхнул вечером 16 мая в заведении Family Cafe на улице Вильямса, 62а.

Как сообщала "Страна", в Одессе полицейские открыли огонь из травматов, чтобы остановить преступника.