Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания не вынес решения по телеканалу "Интер" за показ концерта 9 мая.

При этом Нацсовет решил наказывать каналы за советские фильмы типа "Любовь и голуби" или "Служебный роман", сообщает ТСН.

"Если вы говорите, что в законе прописано, что это одна история, то тот же самый "Служебный роман" показали и "плюсы", и СТБ. "Плюсам" назначена проверка, СТБ - нет. Мне что-то это не понятно", - заявил представитель Нацсовета Олег Черныш.

Четверо членов Нацсовета из пяти проголосовали за перенос вопроса "Интера".

Ранее "Страна" писала о том, что в сети обсуждают отрывок из концерта "Интера" ко Дню Победы.

Также мы сообщали, что Нацсовет обрушился на "Интер" за смелый ролик ко Дню Победы.