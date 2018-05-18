Нацсовет перенес рассмотрение вопроса о концерте на "Интере" 9 мая
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания не вынес решения по телеканалу "Интер" за показ концерта 9 мая.
При этом Нацсовет решил наказывать каналы за советские фильмы типа "Любовь и голуби" или "Служебный роман", сообщает ТСН.
"Если вы говорите, что в законе прописано, что это одна история, то тот же самый "Служебный роман" показали и "плюсы", и СТБ. "Плюсам" назначена проверка, СТБ - нет. Мне что-то это не понятно", - заявил представитель Нацсовета Олег Черныш.
Четверо членов Нацсовета из пяти проголосовали за перенос вопроса "Интера".
Ранее "Страна" писала о том, что в сети обсуждают отрывок из концерта "Интера" ко Дню Победы.
Также мы сообщали, что Нацсовет обрушился на "Интер" за смелый ролик ко Дню Победы.
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