Знаменитый британский музыкант Элтон Джон приедет в Киев 28 мая и встретится с украинскими борцами со СПИДом и ВИЧ-позитивными людьми.

Об этом сообщается на официальном сайте организатора мероприятия, Фонда Елены Пинчук.

Общение произойдет на благотворительной барахолке "Кураж Базар" на арт-заводе "Платформа" в Киеве.

В рамках пребывания Элтона Джона в Киеве пройдет информационная благотворительная акция "День с Элтоном Джоном", целью которой является профилактика и привлечение украинцев к борьбе со СПИДом в Украине.

Стоимость входного билета составит 100 грн, все собранные средства будут направлены на реализацию проекта по созданию информационно образовательного центра для молодежи в Киеве.

Накануне, вечером 27 мая, на большом экране главной сцены "Кураж Базара" будет показана запись концерта, который певец дал на Майдане Независимости в Киеве в июне 2007 года и на котором он обратился ко всем украинцам с призывом "Остановим СПИД вместе".

"Это мероприятие станет продолжением комплексной программы и информационной кампании, направленной на профилактику и борьбу со СПИДом в Украине, которую Фонд Елены Пинчук уже более 10 лет реализует в партнерстве с Фондом Элтона Джона и другими организациями", - уточнили в Фонде.

Ранее "Страна" сообщала, что на свадьбе принца Гарри и Меган будет петь Элтон Джон.

Также черкасский художник стал автором обложки нового альбома Элтона Джона.