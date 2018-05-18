На ж/д вокзале Киева эскалатор заменят за 13 миллионов гривен
Замена действующих эскалаторов на центральном железнодорожном вокзале Киева обойдется в 13 млн гривен.
Об этом сообщает "112 Украина".
"Планируется замена двух эскалаторов на Центральном вокзале, то есть создание проекта на установку с последующей закупкой эскалаторов. В апреле 2018 года тендерным комитетом филиала "Пассажирская компания" была объявлена процедура проведения открытых торгов по закупке эскалаторов. Начало аукциона открытых торгов - 13 июня 2018 года", - рассказал начальник столичного ж/д вокзала Олег Шарварко.
Текущие ремонтные работы на эскалаторах уже проведены.
В перспективе на вокзале также планируют модернизировать систему видеонаблюдения, оборудовать эскалаторами пассажирские платформы, а спуски в подземные переходы - пандусами.
Напомним, что ранее в "Укрзализныце" запланировали до конца 2018 года установить новые эскалаторы в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала Киева.
Как сообщала "Страна", на центральном вокзале в Киеве заработал эскалатор к скоростным трамваям.