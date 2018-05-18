Представители китайских властей на переговорах в Вашингтоне предложили американской стороне пакет мер для сокращения дефицита торгового баланса между Китаем и США на $200 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники в Белом доме.

Ранее Вашингтон требовал сокращения дефицита в торговле между двумя странами на $200 млрд к концу 2020 года. Предложения Китая включают, в частности, отмену тарифов на $4 млрд на некоторые виды продукции из США, в том числе на фрукты, орехи, свинину и вино.

Как уточнил один из собеседников агентства, основную выгоду от инициативы Пекина может получить корпорация Boeing, которая поставляет в Китай около четверти своей продукции.

В 2017 году дефицит в торговле США с Китаем достиг $375,7 млрд. Вашингтон, помимо резкого сокращения торгового дефицита, требует снижения импортных тарифов КНР в большинстве секторов до уровня американских.

Напомним, первый раунд торговых переговоров между США и Китаем, прошедший в Пекине в начале мая, завершился без громких заявлений - стороны ожидаемо не смогли снять разногласия в области защиты прав интеллектуальной собственности, а также допуска компаний на рынки обеих стран.

Ранее "Страна" писала о том, что Китай повысил пошлины на 128 товаров из США.

Также мы сообщали, что Трамп ввел пошлины против Китая на $60 миллиардов.