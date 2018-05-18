В столице на нескольких станциях метрополитена 18-20 мая ограничат вход.

Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

"В связи с проведением массовых мероприятий в городе, возможно ограничение на вход для пассажиров станций: "Почтовая площадь" 18, 19 и 20 мая, "Крещатик", "Майдан Независимости", "Олимпийская" и "Дворец спорта" - 19 мая 2018 года", - сказано в сообщении.

Отметим, сегодня, 18 мая, Украина отмечает День борьбы за права крымскотатарского народа и чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа. Эта дата связана с годовщиной депортации крымских татар в 1944 году.

Принудительное переселение крымских татар началось 18 мая 1944 года в 3 часа утра и продолжалось до начала июня (первая и самая большая волна закончилась 20 мая).

В центре Киева на Софийской площади сегодня вечером пройдет Вечер-реквием, посвященный Дню памяти жертв геноцида.

Ранее "Страна" сообщала о языковых квотах для русских и татар, 12-летка и пенсионеров прочь со школы. Что Гриневич хочет записать в новый закон о среднем образовании.

Также Украина обратилась в Международный суд ООН из-за решения по Меджлису.