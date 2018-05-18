Вчера, 17 мая, стартовало общественное обсуждение повышения стоимости проезда в Киеве, которое будет длиться до 3 июня.

Об этом сообщается на сайте киевского горсовета.

Департамент экономики и инвестиций КГГА сообщает, что 17 мая на Едином веб-портале территориальной общины города Киева началось общественное обсуждение проекта распоряжения КГГА "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения".

Общественное обсуждение продлится с 17 мая по 3 июня 2018 года.

Мнение киевлян будут изучать путем электронных консультаций на официальном веб-портале КГГА. Кроме того, предусмотрена встреча с общественностью, о времени и дате которой будет сообщено дополнительно.

Ране Кличко заявил, что подорожание проезда в Киеве полностью обосновано.

Напомним, что в Киеве с 14 июля власти разрешили повысить плату на проезд в городском транспорте в 1,5-2 раза. Проезд в метро и автобусах подорожает до 8 гривен.