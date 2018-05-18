Знаменитый боксер Флойд Мэйвезер, который сейчас занимается продвижением молодого бойца Джервонта Дэвиса, заявил о возможной встрече его подопечного с Ломаченко. Об этом пишет Boxing Scene.

"Ломаченко – крепкий боксер, но я могу рассказать Дэвису, что надо делать в ринге против него. Если, конечно, бой состоится когда-нибудь, что маловероятно. Думаю, Ломаченко проведет бой с Гарсией. Сомневаюсь, что у Василия такой же сильный удар, как у Майки. Удар Линареса, который привел к нокдауну, даже и не был ударом. Поверьте, Дэвис намного лучший панчер, чем Хорхе. Если бы так попал Джервонта, он бы нокаутировал Ломаченко. Он панчер, если делает больно, то это не как я", - сказал Мэйвезер.

Напомним, в своем последнем бою Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса, который до этого впервые в карьере отправил украинца в нокдаун.

Ранее "Страна" писала о том, что боксеры Александр Усик и Мурат Гассиев договорились о новой дате чемпионского поединка.

Также мы сообщали, что появилось видео, как Ломаченко прошел пешком кварталы Нью-Йорка перед боем с Линаресом.