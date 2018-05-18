СБУ разоблачила в Киеве организованную преступную группировку, участники которой выдавали себя за военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Они занимались сбытом психотропных веществ, переработанным огнестрельным оружием и незаконной добычей янтаря-сырца.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что в состав банды входили ранее судимые за уголовные преступления местные жители. Они использовали военную форму одежды установленного образца для маскировки своих преступлений.

Оперативники задержали в Киеве трех фигурантов дела во время сбыта очередной партии метамфетамина.

При обысках по месту их жительства сотрудники СБУ обнаружили большое количество психотропных веществ и марихуаны, патроны различного калибра, холодное оружие, а также янтарь-сырец.

В рамках открытого уголовного производства по статьям 185, 198, 263, 307, 309 УК Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправным действиям.

Напомним, что СБУ заявляет, что разоблачила шпионскую сеть информаторов РФ в Запорожской области.

Как сообщала "Страна", в Донецкой области задержали диверсанта, который хотел взорвать подстанцию.