Том Роган, журналист американского издания Washington Examiner, который на днях предложил Украине подорвать Крымский мост, получил поддержку от министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Об этом журналист, который предложил взорвать Крымский мост, написал в Twitter.

"Провел прекрасную беседу с министром Павлом Климкиным. Он сказал, что украинцы поддерживают мою статью, и Украина поможет мне, если Россия попытается отправить меня в "Черный дельфин" (колония для пожизненного заключения в России - Прим. Ред.). Немного пошутили", - написал Роган.

Фото: twitter.com/TomRtweets

До этого колумнист американского издания Washington Examiner Том Роган опубликовал статью о том, что Украина просто должна подорвать Крымский мост. По его мнению, его строительство и открытие является возмутительным посягательством на авторитет Украины как нации.

Ранее "Страна" сообщала, что в России открыли дело против журналиста Washington Examiner из-за призыва взорвать Крымский мост.

Также Крымский мост появился на Google Maps.