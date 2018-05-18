Голливудская звезда Алек Болдуин стал отцом в пятый раз
Голливудский актер Алек Болдуин в пятый раз стал отцом. 17 мая у 60-летней звезды и его 34-летней жены Гиларии родился сын.
О пополнении в семье сообщила Гилария Болдуин - она выложила фото в своем Instagram.
Фото: instagram.com
"Он здесь! Он идеален!" - подписала снимок Гилария.
Напомним, что для Алека Болдуина и его жены Гиларии это четвертый совместный ребенок.
Кроме того, у голливудского автора также есть дочь от брака с Ким Бейсингер.
Ранее "Страна" писала о том, что в Лондоне прогремел оружейный салют в честь рождения сына у герцога и герцогини Кембриджских.
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