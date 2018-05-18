В полиции Киева не ожидают серьезных проблем от болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА, но готовы реагировать на любые ситуации.

Об этом начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В целом, у нас по этому поводу (возможной агрессии со стороны болельщиков - Прим. Ред.) нет каких-то сигналов. Я знаю, что у британских полицейских есть практика не выпускать из страны "буйных" и проблемных болельщиков", - отметил он.

Вместе с тем, он подчеркнул, что "даже если будут какие-то стычки между болельщиками, то у полиции есть возможности это предотвращать и наказывать виновных".

"Что касается наших украинских болельщиков, то не думаю, что кто-то из них будет портить такой праздник в стране", - выразил мнение начальник столичного главка полиции.

Говоря о сотрудничестве полиции Киева с иностранными коллегами, Андрей Крищенко рассказал, что из Великобритании и Испании приедут по шесть полицейских, которые будут выполнять роль консультантов, улаживать возможные проблемы с болельщиками своих стран.

"При нарушении законов и правопорядка будут действовать исключительно наши полицейские", - подчеркнул он.

Крищенко обратил внимание на то, что у иностранных гостей не должно возникать никаких сложностей общения с украинскими правоохранителями, так как полицейских, владеющих английским языком, будет достаточно.

По словам руководителя полиции Киева, эти полицейские будут работать в усиленных полицейских патрулях, в фан-зонах и в целом в центральной части города.

Кроме того, к обеспечению безопасности в столице Украины в эти дни будут привлечены и 10 полицейских, владеющих испанским языком.

На вопрос о том, что делать иностранному болельщику в случае каких-либо противоправных действий в отношении него, Крищенко сказал: "Я уверен, что и английские, и испанские болельщики знают, что при возникновении какой-то проблемы стоит обратиться к полицейскому".

Он добавил, что найти сотрудника полиции в центральной части столицы будет несложно, поскольку в обеспечении безопасности в дни финала ЛЧ будут задействованы более 10 тысяч правоохранителей.

Ранее "Страна" сообщала, что киевлян просят ездить по городу в день финала ЛЧ с паспортом и на метро.

Также финал ЛЧ в Киеве. За болельщиками на "Олимпийском" будут следить 500 камер наблюдения - министр спорта.