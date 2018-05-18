Несмотря на то, что старая схема мошенничества со звонками на домашние телефоны и сообщениями о том, будто родственники задержаны полицией и срочно нужны деньги, известна практически всем и на нее уже не покупаются даже обыватели и пенсионеры, в некоторых редких случаях она все еще срабатывает.

Как выяснила "Страна" из собственных информированных источников в МВД, в ночь на пятницу 18 мая, жительница Печерского района столицы распрощалась с 360 000 гривен, так как среди ночи бросилась выкупать дочь и ее сожителя у "полиции".

Причем потерпевшая, по некоторым данным, сама пенсионер правоохранительных органов и ранее работала в СБУ. Согласно фабуле дела, 18 мая около 02.00 часов, по спецлинии "102" поступило сообщение от жительницы бульвара Приймаченко в Киеве, что ей на домашний телефон среди ночи позвонили. Спросонья ей показалось, что звонит ее плачущая дочь, которая навзрыд рассказала, что ее и сожителя задержала полиция за то, что гражданский муж кого-то избил и срочно нужны все деньги которые у нее есть в качестве гонорара адвокату и выкупа из полиции.

Эти деньги нужно передать прямо сейчас во дворе ее дома. У пенсионерки оказались немалые накопления - более 360 тысяч гривен. Она не задумываясь собрала всю наличность и ночью вышла с деньгами во двор. Там ее уже поджидал некий мужчина, по словам заявительницы выпивший и назвавшийся Сергеем Александровичем, адвокатом.

Пенсионерка заподозрила неладное когда уже отдала ему деньги, так как он не стал отвечать на ее вопросы о том что с дочкой, а просто убежал в соседние дворы. В полиции предполагают, что данные о составе семьи заявительницы и ее домашний телефон могли узнать в одном из электронных справочников которые есть в свободном доступе в интернете. А информацию о сбережениях мог дать кто-то из знакомых в качестве наводки.

Мошенники в таких случаях звонят с сим-карт "однодневок" которые тут же выбрасывают вместе с дешевыми мобилками, чтобы их не вычислили. Поэтому раскрыть такое преступление можно только в крайне редких случаях.

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