Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай пришла с подарками в гости к премьеру Израиля Бенджамину Нетаньяху. Об этом сообщает ТСН.

Кроме своей победы в международном конкурсе, представлявшая Израиль певица привезла премьеру леденцы в виде курицы. В беседе с Неттой Барзилай Нетаньяху признался, что давно хотел станцевать так называемый куриный танец. У него появилась такая возможность. Однако его движения выглядели не такими убедительными, как у победительницы Евровидения-2018.

Напомним, финал ежегодного международного песенного конкурса прошел в потругальской столице Лиссабоне в ночь с 12 на 13 мая. Его победительницей стала 25-летняя израильтянка Нетта Барзилай.

Ранее "Страна" писала о том, что выступление украинца Melovin'a на Евровидении - 2018 обошлось в 2,3 млн гривен.

Также мы сообщали, что победительница Евровидения Нетта Барзилай станцевала с фанами в Тель-Авиве.