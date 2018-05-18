Обильный майский снег неожиданно выпал сразу в двух областях Казахстана.

Об этом сообщает Tengrinews.kz.

В Карагандинской области снег выпал в поселке Молодежный Осакаровского района.

Между тем в Караганде снега нет, но температура воздуха резко опустилась. Если вчера в городе было около 20 градусов тепла, то сегодня, 18 мая, столбики термометров держатся на отметке +4...+6 градусов.

"В ночь на 18 мая мы ожидаем заморозки. В городе прогнозируем до минус 4 градусов по Цельсию, по области - до минус 6 градусов. Снега больше нигде не ожидаем", - рассказали в РГП " Казгидромет" по Карагандинской области.

В Павлодарской области снегопад прошел в Лебяжинском, Баянаульском, Майском и Щербактинском районах.

Видео: youtube.com

Между тем синоптики не считают погоду аномальной.

"В регионе сохраняется неустойчивая погода. В ночное время суток температура воздуха достигает 0...-3 градусов. С низкими ночными температурами и связано выпадение снега. Это не аномальное явление. В ночь на 19 мая ожидаем заморозки до минус 5 градусов", - отметили они.

Видео: youtube.com

Отметим, что 18 мая в регионе объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам метеорологов, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. По информации синоптиков, потепление ждет павлодарцев 21 мая. Но теплая погода установится только в начале июня.

Ранее "Страна" сообщала, что появились фото, как в середине мая на юг Франции обрушился сильный снегопад.

Также в последний день апреля во Франции выпал снег. Фото. Видео.