В США школьный автобус столкнулся с мусоровозом, есть жертвы
В США произошло ДТП со школьным автобусом в Нью-Джерси. В результате два человека погибли и 43 получили ранения.
Об этом сообщает The New York Times.
Авария произошла в северном округе штата Нью-Джерси. Известно, что автобус столкнулся с мусоровозом. От удара школьный автобус отбросило на обочину.
В автобусе на момент аварии находились 38 учеников и семь взрослых. Ученики пятого класса ехали в историческое место Waterloo Village в пяти милях от места аварии.
Несколько пострадавших сейчас находятся в критическом состоянии. Их сейчас оперируют.
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