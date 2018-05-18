В США произошло ДТП со школьным автобусом в Нью-Джерси. В результате два человека погибли и 43 получили ранения.

Об этом сообщает The New York Times.

Авария произошла в северном округе штата Нью-Джерси. Известно, что автобус столкнулся с мусоровозом. От удара школьный автобус отбросило на обочину.

В автобусе на момент аварии находились 38 учеников и семь взрослых. Ученики пятого класса ехали в историческое место Waterloo Village в пяти милях от места аварии.

Несколько пострадавших сейчас находятся в критическом состоянии. Их сейчас оперируют.

Напомним, что в Киеве на бульваре Шевченко мотоциклист разбился о джип.

Как сообщала "Страна", в Днепре девушка выпала на перекрестке из только отремонтированной маршрутки.