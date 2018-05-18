Министр образования и науки Лилия Гриневич выступила против проведения школьных линеек в жаркую погоду.

Об этом она сказала в эфире телеканала "1+1".

"Мне очень жаль, что мы никак не можем достучаться до администрации школ, чтобы они искали другие альтернативные форматы... Мы слышали об ужасных случаях, которые произошли 8 мая. Это абсолютно ненужно - с детьми можно говорить про конец Второй мировой войны в совсем других, более интересных форматах", - сказала она.

По ее словам, для таких мероприятий есть много интересных видеоматериалов, которые лучше запоминается.

Напомним, что 8 мая на территории общеобразовательной школы № 8 города Черкассы во время проведения школьной линейки, на которой находились 424 ученика, почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание 15 учеников школы (2-9 классы). Впоследствии количество обращений за медицинской помощью увеличилась до 57 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве до сих пор не знают, чем отравились школьники в Черкассах.

Также Порошенко, стоя спиной к детям, рассказал о децентрализации и вступлении в Евросоюз.