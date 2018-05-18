На Донбассе в результате обстрела и повреждения электрощитовой приостановлена работа Донецкой фильтровальной станции.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины в утренней сводке.

"17 мая около 21:40 в результате обстрела и повреждения в здании реагентного хозяйства была приостановлена работа Донецкой фильтровальной станции (находится в серой зоне), которая обеспечивает водоснабжением Авдеевку (около 22 тыс. жителей). Подача воды осуществляется самотеком", - говорится в сообщении.

При необходимости воду будут подавать почасово от резервуара Авдеевки. Ремонтно-восстановительные работы планируют проводить сегодня, 18 мая.

Напомним, что в Донецкой области из-за обстрелов обесточены очистные сооружения.

Как сообщала "Страна", Хуг срочно едет на Донбасс из-за военного обострения.