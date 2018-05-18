Спасатели предупреждают о подъеме уровней воды на реках Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 18 мая на Десне в пределах Черниговской области продолжиться превышение опасных отметок с тенденцией уменьшения", - говорится в сообщении.

18 мая в Украине ожидаются грозы, днем в центральных, южных и восточных областях местами шквалы 15-20 м/с.

Напомним, что в Киеве две ночи подряд - на 9 и 10 мая - оказались самыми теплыми в истории наблюдений. В мае этого года климатологи уже зафиксировали 12 температурных рекордов.

Заметим, глобальная температура в мире в апреле была значительно выше средних показателей, за исключением центральной части США и большей части Канады.

Ранее "Страна" сообщала, что в ГосЧС назвали 6 областей Украины, которым грозят подтопления.

Также спасатели сообщили, какие реки Украины могут выйти из берегов.