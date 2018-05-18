В Верховной Раде сегодня, 18 мая состоится Час вопросов к правительству.

Об этом свидетельствует повестка дня на 18 мая, опубликованная на сайте парламента.

Кроме того, в планах нардепов еще два законопроекта в первом чтении. Так, депутаты планируют рассмотреть правительственный законопроект "О внесении изменений в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании".

Предполагается, что принятие законопроекта даст возможность детям, лишенным родительской опеки, участвовать в конкурсе по результатам вступительных экзаменов в высшие учебные заведеня в пределах установленных квот приема в украинские вузы наравне с детьми-сиротами, то есть без прохождения ВНО.

После этого, согласно повестке дня, предусмотрено рассмотрение законопроекта 4186 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения гарантий повышения спортивного мастерства молодежи".

Ранее "Страна" сообщала, как проходило заседание Верховной Рады, где приняли закон о трансплантации и валютном регулировании.

Также вчера Рада рассматривала избрание судей КС по своей квоте.