В пятницу, 18 мая, нефть марки Brent торгуется на биржах на уровне $79,54 за баррель, однако может подорожать до $80 и выше в течение дня.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Котировка июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:12 поднялась на $0,24 - до $79,54 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу подорожала на $0,12 - до $71,61 за баррель.

Министры энергетики Саудовской Аравии и ОАЭ в четверг, 17 мая, провели телефонные переговоры, в ходе которых списали волатильность нефтяного рынка в последнее время на геополитические факторы, отметив, что объем предложения остается высоким.

Напомним, что 17 мая на торгах стоимость нефти марки Brent впервые с 25 ноября 2014 года превысила психологическую отметку в 80 долларов за баррель.

Как сообщала "Страна", нефть продолжает дорожать на фоне кризиса в Корее и на Ближнем Востоке.