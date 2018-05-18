Киеврада порекомендовала отказаться от использования полиэтиленовых пакетов в сфере торговли. За принятие проекта решения проголосовали 75 депутатов при минимально необходимых 61.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Горсовет Киева советует использовать биоразлагаемые материалы, например, бумажные пакеты.

Решение несет рекомендательный характер, поскольку городская власть не имеет власти над субъектами торговли.

Штрафных санкций за невыполнение рекомендации не предусмотрено.

По статистике, в Киеве перерабатывается только 28% мусора, остальной мусор идет на захоронение. Большую часть из неперерабатываемой массы составляет полиэтилен.

Напомним, что в Киеве продлили запрет на фейерверки и салюты во время ООС.

Как сообщала "Страна", в Киеве будут объявлять траур во время похорон киевлян, которые погибли на Донбассе.