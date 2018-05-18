В так называемой "ДНР" заявили о гибели на передовой под Авдеевкой командира батальона "Пятнашка" Олега Мамиева с позывным Мамай.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на "Союз добровольцев Донбасса".

По некоторым данным Мамиев получил тяжелые осколочные ранения в голову, живот и грудь и умер от полученных травм. Он мог быть ранен из автоматического станкового гранатомета АГС-17.

Сообщается, что Мамиев родом из Северной Осетии. Он участвовал в войне в Южной Осетии. В 2014 году приехал на Донбасс.

Так называемый батальон "Пятнашка" дислоцировался в Донецке.

Напомним, что Хуг срочно едет на Донбасс из-за военного обострения.

Как сообщала "Страна", очистные сооружения на Донбассе обесточены из-за обстрелов.