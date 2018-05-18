Госдеп США возложил ответственность за химатаки в Сирии на Россию.

Об этом говорится в заявлении в связи с публикацией отчета ОЗХО.

В Госдепе отметили, что организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила факт применения химического вооружия в сирийском Идлибе.

"Страдания, которые были нанесены сирийскому народу режимом Асада и его иранскими и российскими сторонниками, являются отвратительными. Россия, которая обещала миру в 2013 году, что она будет гарантировать уничтожение запасов химического оружия Сирии, в конечном итоге несет ответственность за продолжение его использования", - говорится в заявлении.

В отчете ОЗХО говорится, что 4 февраля в провинции Идлиб была произведена химатака. На город были сброшены бочки с хлорином. При этом миссия не определяет ответственных за атаку.

Напомним, что Организация по запрещению химоружия надеется эксгумировать тела жертв химатаки в Думе.

Как сообщала "Страна", Вашингтон перестал давать деньги "Белым каскам" - свидетелям химатак в Сирии.