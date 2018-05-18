В пятницу, 18 мая, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению со вчерашним днем, доллар немного подешевел, евро незначительно подорожало.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Доллар подешевел на 2 копейки до 26,18 грн.

Евро подорожал на 3 копейки до 30,91 грн.

Российский рубль также немного подорожал до 0,423 грн.

Напомним, что НБУ опустил курс доллара, но вскоре он может подняться на выплатах НДС. Нацбанк под квартальные налоговые платежи опустил курс доллара на 2,5 копейки: к вечеру 17 мая он закрепился на межбанке в рамках 26,1650-26,1750 грн.

Как сообщала "Страна", народные депутаты приняли внесенный Порошенко законопроект № 8152 "О валюте". Документом намерены урегулировать основные правила осуществления валютного регулирования и валютного надзора в Украине.